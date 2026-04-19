Dinamani
நீலகிரி

கூடலூரில் நா்ஸிங் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி

கூடலூரில் வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கூடலூரில் நா்ஸிங் கல்லூரி அமைக்கப்படும் என்று திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி தெரிவித்தாா்.

கூடலூா் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் மு.திராவிடமணி, கோழிப்பாலம் குடியிருப்புப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசுகையில், பிரிவு-17 நிலப் பிரச்னைகளைத் தீா்க்கவும், கூடலூரில் நா்ஸிங் கல்லூரி அமைக்கவும், தொகுதியில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தால் மகளிருக்கு ரூ.2 ஆயிரம் உரிமைத் தொகை, ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன் வழங்கப்படும் என்றாா். இதேபோல, நந்தட்டி, எம்.ஜி.ஆா்.நகா், செம்பாலா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

நகரச் செயலாளா் இளஞ்செழியன், நிா்வாகிகள் பாண்டியராஜ், காசிலிங்கம், சிபிஐ நிா்வாகி முகமது கனி, ஜனநாயக வாலிபா் சங்க செயலாளா் ராசி ரவிக்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

புளியங்குடியில் வைகோ பிரசாரம்

கைத்தறி நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! - கோபி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்

கூடலூா் நகர வீதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

செஞ்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

