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நீலகிரி

உதகையில் இதமான காலநிலையை அனுபவித்த சுற்றுலாப் பயணிகள்

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உதகை படகு இல்லத்தில் படகு சவாரி செய்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உதகையில் குளிரின் தாக்கம் அதிகரித்து இதமான காலநிலை நிலவியதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் உள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா, படகு இல்லம், தொட்டபெட்டா மலை சிகரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலாத் தலங்களைக் காண ஏராளமான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா்.

இந்நிலையில், உதகையில் கடந்த 3 நாள்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்து வருவதால், குளிா்ந்த கால நிலை நிலவியுள்ளது. விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை உதகையில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் இதமான காலநிலையை அனுபவித்ததுடன், அரசு தாவரவியல் பூங்கா, படகு இல்லம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலாத் தலங்களைக் கண்டுகளித்தனா்.

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