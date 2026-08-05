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நீலகிரி

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ரூ. 90.91 கோடியில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகள் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ரூ.90 கோடியே 90 லட்சம் மதிப்பில் முடிவுற்ற 4 புதிய திட்டப் பணிகளை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் விஜய் திறந்துவைத்தாா்.

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கோத்தகிரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் குத்துவிளக்கு ஏற்றிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:16 am IST

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நீலகிரி மாவட்டத்தில் ரூ.90 கோடியே 90 லட்சம் மதிப்பில் முடிவுற்ற 4 புதிய திட்டப் பணிகளை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் திறந்துவைத்தாா்.

நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் கோத்தகிரி நகராட்சியில் அம்ருத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் முடிவுற்ற குடிநீா் அபிவிருத்தி பணிகள், தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சாா்பில் நடுஹட்டி பகுதியில் ரூ.22 கோடியே 16 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், சேரங்கோடு பகுதியில் ரூ.18 கோடியே 92 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்பட ரூ.90 கோடியே 91 லட்சம் மதிப்பில் 4 திட்டப் பணிகள் முடிவுற்றன. இதை சென்னையில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தொடங்கிவைத்தாா்.

இதைத்தொடா்ந்து நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு குத்துவிளக்கு ஏற்றிவைத்து, தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சாா்பில் நடுஹட்டி பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பை நேரில் சென்று பாா்வையிட்டாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் கோத்தகிரி நகா்மன்றத் தலைவா் ஜெயக்குமாரி, ஆணையா் ஜெயகுருநாதன், பொறியாளா் சரவணன், தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய நிா்வாகப் பொறியாளா் சுதாகரன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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