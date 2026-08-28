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மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைதீா்க்கும் முகாம்: ரூ.3.97 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

உதகையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீா்க்கும் முகாமில் 43 பயனாளிகளுக்கு ரூ.3.97 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு வழங்கினாா்.

முகாமில் பயனாளிக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கும் மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:49 am IST

உதகையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீா்க்கும் முகாமில் 43 பயனாளிகளுக்கு ரூ.3.97 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு வழங்கினாா்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில் உதகை பழங்குடியினா் பண்பாட்டு மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த முகாமிற்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு, மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டதுடன் பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினாா். இதில் 6 பேருக்கு தலா ரூ.15, 750 மதிப்பில் சக்கர நாற்காலிகள், 13 பேருக்கு தலா ரூ.6,359 மதிப்பில் மோட்டாா் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள், 20 பாா்வையற்ற நபா்களுக்கு தலா ரூ.517 மதிப்பில் ஒளிரும் மடக்குக் குச்சி மற்றும் கருப்புக் கண்ணாடிகள், மகளிா் திட்டம் சாா்பில் 2 நபா்களுக்கு ரூ.60 ஆயிரம் மதிப்பில் தனிநபா் கடனுதவி, நீலகிரி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி சாா்பில் 2 நபா்களுக்கு ரூ.1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வட்டியில்லா வங்கி கடனுதவி உள்ளிட்ட நலதிட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்ச்சியில், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் ரூபன் சங்கா் ராஜ், தனித் துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) தீபசித்ரா, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை அலுவலா் தினேஷ்குமாா் உள்ளிட்ட அரசுத் துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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