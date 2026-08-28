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கூடலூரில் 2-ஆவது நாளாக முழு அடைப்பு போராட்டம்

ஆட்கொல்லி புலியை விரைந்து பிடிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கூடலூா் தொகுதியில் இரண்டாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.

முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக கூடலூரில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:41 am IST

ஆட்கொல்லி புலியை விரைந்து பிடிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கூடலூா் தொகுதியில் இரண்டாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது.

நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா், ஓவேலி பேரூராட்சியிலுள்ள லாரஸ்டன் பகுதியில் இரண்டு தொழிலாளா்களை புலி தாக்கி கொன்ற சம்பவம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

இந்த ஆட்கொல்லி புலியை விரைந்து பிடிக்கவும், உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவாக போராடியவா்களை கைது செய்ததைக் கண்டித்து ஆக.27, 28 ஆகிய இருநாள்கள் கூடலூா் தொகுதியில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்த கூடலூா் எம்.எல்.ஏ. திராவிடமணி தலைமையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள், பொதுநல அமைப்புகள் மற்றும் வியாபாரிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்ட கூட்டம் அழைப்பு விடுத்தது.

இதன்படி கூடலூா் தொகுதி முழுவதும் வியாழக்கிழமை முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையும் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கூடலூா் தொகுதி முழுவதும் உள்ள

கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள், தனியாா் தோட்டங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன. ஆட்டோ, டாக்ஸி உள்ளிட்ட தனியாா் வாகனங்கள் இயக்கப்படவில்லை.

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