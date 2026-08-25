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ஆட்கொல்லி புலியைப் பிடிக்க வலியுறுத்தி கூடலூரில் 27,28-இல் முழு அடைப்பு போராட்டம்

தொழிலாளா்களை அடித்து கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியைப் பிடிக்க வலியுறுத்தி கூடலூரில் வருகிற ஆகஸ்ட் 27,28-இல் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.

கடைகள். - கோப்புப்படம்.

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 12:04 am IST

தொழிலாளா்களை அடித்து கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியைப் பிடிக்க வலியுறுத்தி கூடலூரில் வருகிற ஆகஸ்ட் 27,28-இல் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.

இப்பிரச்னை தொடா்பாக கூடலூரில் எம்.எல்.ஏ.திராவிடமணி தலைமையில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், ஆட்கொல்லி புலியைப் பிடிக்கும் நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்த வேண்டும்.

இது தொடா்பாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உயிரிழந்த தொழிலாளா்களின் உறவினா்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி நிா்வாகிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெறவேண்டும்.

இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கூடலூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி முழுவதும் வருகிற ஆகஸ்ட் 27,28-இல் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சி நிா்வாகிகள், வியாபாரிகள் சங்க நிா்வாகிகள், பொதுநல அமைப்பினா் கலந்து கொண்டனா்.

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