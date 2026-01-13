இந்தியாவில் ஜனநாயக அமைப்புகள் மீது தாக்குதல்: ராகுல் காந்தி எம்.பி. குற்றச்சாட்டு
இந்தியாவில் ஜனநாயக அமைப்புகள் தற்போதைய ஆட்சியாளா்களால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரில் உள்ள புனித தாமஸ் பள்ளியின் பொன் விழா கொண்டாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்பதற்காக மைசூரில் இருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் கூடலூருக்கு வந்த அவருக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட கட்சியினா், பொதுமக்கள், பள்ளி நிா்வாகம் சாா்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. செண்டை மேளம் முழங்க, தோடா் பழங்குடியின பெண்கள் நடனமாடி அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். இதையடுத்து பழங்குடியினப் பெண்களுடன் இணைந்து ராகுல் காந்தி சிறிது நேரம் நடனமாடினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து பொங்கல் கொண்டாடிய அவா் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசியதாவது: இது தகவல் யுகம். எனினும், கிடைக்கும் தகவல்களை அறிவாக மாற்றக் கூடிய திறன் கொண்ட மக்களை உருவாக்குவதே பள்ளிகளின் பணியாகும். நாம் வெறும் தகவல்களை மட்டுமே கொண்டிருந்தால் இந்த உலகம் விரும்பத்தகாத இடமாக மாறி, ஒருவருக்கொருவா் சண்டையிட்டுக் கொள்வோம். மாறாக, ஒருவா் பேசுவதை மற்றொருவா் கேட்பது, அன்பாகப் பழகுவது, மற்றவா்களை மதிப்பது போன்ற குணங்களைக் கொண்டதாக இந்தியா உருவாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து மாணவ-மாணவிகளின் கேள்விகளுக்கு ராகுல் காந்தி பதிலளித்து அவா் பேசியதாவது: மாணவா்களிடம் நீங்கள் என்னவாக ஆக விரும்புகிறீா்கள் என்று கேட்டால், மருத்துவராக விரும்புகிறோம், விமானியாக ஆக விரும்புகிறோம் என்கிறாா்கள். அரசியல்வாதியாக விரும்புவதாக ஒருவா்கூட சொல்லவில்லை.
கல்வி தனியாா்மயமாகக் கூடாது: ஆண்களைவிட பெண்கள் அதிக தொலைநோக்குத் திறன் கொண்டவா்களாக, உணா்திறன் உடையவா்களாக உள்ளனா். நாட்டின் நிா்வாகம், தொழில் நிறுவனங்கள், படைகள், அதிகாரத்தில் முக்கியப் பங்கு கொண்டவா்களாக பெண்கள் இருக்க வேண்டும்.
தனியாா் பள்ளிகள் இருக்கலாம். ஆனால், கல்வி தனியாா்மயமாக ஆகக் கூடாது. தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் நாம் சிறந்து விளங்குகிறோம். உற்பத்தித் துறையில் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்தும் பல பொருள்கள் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டவையே. அவற்றை இங்கு தயாரிக்க வேண்டும். இதற்காக, உற்பத்தித் துறையில் ஈடுபட்டிருப்பவா்கள், கைவினைக் கலைஞா்கள், குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிகப்படியான உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும்.
நாட்டில் தற்போது ஜனநாயகத்தின் அடித்தளம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியா ஜனநாயக நாடு, ஜனநாயகம் என்பது மக்களின் குரல். அரசை நடத்துபவா்கள் ஜனநாயகத்தைத் தாக்கி, அதன் குரலை நெரிக்கின்றனா். தோ்தல் ஆணையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஜனநாயக அமைப்புகள் ஆட்சியாளா்களால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. ஆளுங்கட்சியின் சித்தாந்தத்துக்கு உடன்படாத மக்கள் அச்சுறுத்தப்படுகின்றனா். உங்களைப் போன்ற இளைஞா்கள் தைரியமானவா்களாக, உறுதியானவா்களாக இது குறித்து கேள்வி எழுப்புவதற்கு அஞ்சாதவா்களாக இருக்க வேண்டும்.
அடுத்தவா்களை அச்சுறுத்தக் கூடாது: நமது மொழியைப் படிக்கவில்லை, நமது மதத்தைப் பின்பற்றவில்லை என்பதற்காக அடுத்தவா்களை அச்சுறுத்தவோ தாக்கவோ கூடாது. மென்மையானவா்களாக, அடக்கமானவா்களாக, பணிவானவா்களாக இருக்க வேண்டும்.
அதேபோல வளா்ச்சிக்காக சுற்றுச்சூழலை பலி கொடுக்கக் கூடாது. வளா்ச்சி என்பது சுற்றுச்சூழலுடன் இணைந்ததாக, சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்த விழாவில், நீலகிரி எம்.பி. ஆ.ராசா, அருட்தந்தை மேத்யூஸ் மாா்க் மாக்காரியாஸ் எபிஸ்கோப், பள்ளித் தாளாளா் ஜோபி குருத்து உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கூடலூரில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதல் தொடா்ந்து சாரல் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. கொட்டும் மழையைப் பொருள்படுத்தாமல் குடையைப் பிடித்தவாறு ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.