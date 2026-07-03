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நீலகிரி

ஜூன் மாதத்துக்கான பசுந்தேயிலை விலை கிலோவுக்கு ரூ.17.84 நிா்ணயம்

ஜூன் மாதத்துக்கான பசுந்தேயிலை விலை கிலோவுக்கு ரூ.17.84 என நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 3:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜூன் மாதத்துக்கான பசுந்தேயிலை விலை கிலோவுக்கு ரூ.17.84 என நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக தேயிலை வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறு, குறு விவசாயிகளிடம் பசுந்தேயிலை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அடுத்துவரும் மாத  தொடக்கத்தில் விலை நிா்ணயம் செய்து   தேயிலை வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிடும்.

அதன்படி, விவசாயிகளிடம் ஜூன் மாதம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட  பசுந்தேயிலைக்கு குறைந்தபட்ச விலையாக கிலோவுக்கு ரூ.17.84 வழங்க வேண்டுமென  தேயிலை  தொழிற்சாலைகளுக்கு தேயிலை வாரியம் நிா்ணயம் செய்துள்ளது.

 இந்த விலையை உரிய முறையில் விவசாயிகளுக்கு தேயிலை தொழிற்சாலைகள் வழங்க வேண்டும் . இதை தேயிலை வாரியத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு   கண்காணிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

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