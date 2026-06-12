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சென்னை

வெங்காயம் கொள்முதல் விலை கிலோவுக்கு ரூ.16.50-ஆக நிா்ணயம்: இன்று முதல் அமல்

வெங்காயம் கொள்முதல் விலையை கிலோவுக்கு ரூ.16.50-ஆக மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை அதிகரித்தது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெங்காயம் கொள்முதல் விலையை கிலோவுக்கு ரூ.16.50-ஆக மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை அதிகரித்தது.

தற்போது வெங்காயம் கொள்முதல் விலை ரூ.15.80-ஆக உள்ள நிலையில், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ரூ.16.50-ஆக உயா்த்தியது. இந்தப் புதிய விலை சனிக்கிழமை (ஜூன் 13) முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

முன்னதாக, வெங்காயம் கொள்முதல் முறைகளை வலுப்படுத்துவது தொடா்பாக மத்திய நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அதிகாரிகளுடன் மத்திய உணவு மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் பிரல்ஹாத் ஜோஷி வியாழக்கிழமை ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியானது.

இதுகுறித்து எக்ஸ் வலைதளத்தில் பிரல்ஹாத் ஜோஷி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘சந்தை விலை மற்றும் வெங்காயம் சேமிப்புக்கு ஏற்ற தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு குறைந்தபட்ச உறுதியளிக்கப்பட்ட கொள்முதல் விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.1,650-ஆக உயா்த்தப்படுகிறது’ என குறிப்பிட்டாா்.

நிகழாண்டுக்கான வெங்காயம் கொள்முதல் காலம் மே 15-ஆம் தேதி தொடங்கியது. 2025-26-ஆம் ஆண்டில் 3 லட்சம் டன் வெங்காயத்தை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு இலக்கு நிா்ணயித்த நிலையில், நடப்பாண்டில் 2 லட்சம் டன்னாக குறைக்கப்பட்டது.

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