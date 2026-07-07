உதகை அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களின் கண்ணாடிகளை மா்ம நபா்கள் உடைத்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் உள்ள துளசி மடம் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் சாலையோரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்துவது வழக்கம். இந்நிலையில் இப்பகுதிக்கு இரவு நேரத்தில் வந்த மா்ம நபா்கள், காா் மற்றும் ஆட்டோ கண்ணாடிகளை கற்களால் சேதப்படுத்தியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து வாகன உரிமையாளா்கள் அளித்த புகாரின்பேரில், அப்பகுதியிலுள்ள பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி உதகை டி-3 காவல் நிலைய போலீஸாா் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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