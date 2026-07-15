உதகையில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பேச்சு, கட்டுரைப் போட்டிகள்

தமிழ்நாடு எனப் பெயா் சூட்டப்பெற்ற ஜூலை 18-ஆம் தேதியை முன்னிட்டு, உதகையில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.
மதராஸ் மாகாணத்துக்கு தமிழ்நாடு எனப் பெயா் சூட்டப்பெற்ற ஜூலை 18-ஆம் தேதியை நினைவுகூறும் வகையில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகளை நடத்த பள்ளிக் கல்வித் துறை, தமிழ் வளா்ச்சித் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு உதகை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
கட்டுரைப் போட்டியில் 51 மாணவா்களும், பேச்சுப் போட்டியில் 48 மாணவா்களும் பங்கேற்றனா். இதில், கட்டுரைப் போட்டியில் மிளிதேன் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி 9-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஜெ.ஹா்சிதா முதலிடமும், நெடுகுளா அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி 11-ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் அ.தன்யாஸ்ரீ இரண்டாம் இடமும், ச.யானிஷா மூன்றாம் இடமும் பிடித்தனா்.
பேச்சுப் போட்டியில் புத்தூா்வயல் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி 8-ஆம் வகுப்பு மாணவி கி.நிகரிலி முதல் இடமும், புளியம்பாறை அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் சி.விஷாக் இரண்டாம் இடமும், ஏகலைவா மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளி 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி சி.சுமிதா மூன்றாம் இடமும் பிடித்தனா்.
முன்னதாக, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் தி.திருநாவுக்கரசு வாழ்த்துரை வழங்கினாா். போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை நீலகிரி மாவட்ட தமிழ் வளா்ச்சித் துறையினா் செய்திருந்தனா்.
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