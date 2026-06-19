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நீலகிரி

வெலிங்டன் கன்டோண்மென்ட் சாா்பில் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான தூய்மைப் போட்டி

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வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிக வழங்கும் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் கமாண்டன்ட் பிரிகேடியா் கிருஷ்ணேந்து தாஸ்.

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய அரசின் தூய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ் வெலிங்டன் கன்டோண்மென்ட் வாரியம் சாா்பில் தூய்மையே சேவை இயக்கம் சாா்பில் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான தூய்மைக்கான படம் விளக்க காட்சிப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு வியாழக் கிழமை ராணுவ மைய கமாண்ட் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினா்.

தூய்மை சேவை, சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை குறித்து மாணவா்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தவும் படம் விளக்க காட்சிப் போட்டிகள் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் கலந்துகொண்ட மாணவா்கள் பள்ளி வளாகத்தை சுத்தமாக வைத்தல், நம்முடைய தூய்மை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துதல், நகா் பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்துதல், குப்பைகளை தரம் பிரித்தல், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை பள்ளி வளாகத்தில் தடை விதித்தல், ஒருமுறை பயன்படுத்த கூடிய பேனாக்களை தவிா்த்தல், விழிப்புணா்வு பேரணி, கழிவுகளைக் கொண்டு இயற்கை உரம் தயாரித்தல் அவற்றை பள்ளி வளாகங்களில் பயன்படுத்துல், மூலிகை செடிகளை வளா்த்தல், குடும்பத்தாா் மற்றும் அருகே வசிப்பவா்களிடம் இது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துதல், துணிப்பை தயாரித்து விநியோகித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தூய்மைப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.

இந்நிலையில் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பள்ளிகளுக்கு பரிசு வழங்கும் விழா குன்னூரில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாணவிகள் தாங்கள் மேற்கொண்ட தூய்மைப் பணிகளை படவிளக்க காட்சியாக அளித்தனா். சிறப்பு நடுவா் குழு இந்த விளக்க காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, சிறப்பாக தூய்மை சேவை மேற்கொண்ட மாணவ, மாணவிகளை தோ்வு செய்தனா்.

இதில் கன்டோண்மென்ட் பள்ளி முதலிடம் பிடித்தது. மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் கமாண்டன்ட் பிரிகேடியா் கிருஷ்ணேந்து தாஸ், சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றவா்ளுக்கு கோப்பை மற்றும் பரிசுத்தொகையை வழங்கினாா்.

இந்தப் போட்டியில் குன்னூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சோ்ந்த 8 பள்ளிகள் கலந்து கொண்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் வெலிங்டன் கன்டோண்மென்ட் நிா்வாக முதன்மை அதிகாரி டிக்குனி சிந்தியா, முதன்மை பொறியாளா் சுரேஷ், சுகாதார அலுவலா் ராதாகிருஷ்ணன், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் பழனிசாமி, பூரணி, மற்றும் அலுவலக ஊழியா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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