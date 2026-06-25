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நீலகிரி

கூடலூா் அருகே தேயிலைத் தோட்டத்தில் முகாமிட்டிருந்த யானைகள்

கூடலூரை அடுத்துள்ள மூன்றாவது மைல் பகுதியில் தேயிலைத் தோட்டத்தில் முகாமிட்டிருந்த காட்டு யானைகளை வனத் துறையினா் புதன்கிழமை காட்டுக்குள் விரட்டினா்.

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வனத் துறையினா் விரட்டியதில் சாலையைக் கடந்து வனப் பகுதிக்கு செல்லும் காட்டு யானை.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூடலூரை அடுத்துள்ள மூன்றாவது மைல் பகுதியில் தேயிலைத் தோட்டத்தில் முகாமிட்டிருந்த காட்டு யானைகளை வனத் துறையினா் புதன்கிழமை காட்டுக்குள் விரட்டினா்.

நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே உள்ள மூன்றாவது மைல் பகுதியில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே உள்ள ஒரு தேயிலைத் தோட்டத்தில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டிருந்தது புதன்கிழமை தெரியவந்தது. இதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து அப்பகுதிக்கு விரைந்து வந்த வனத் துறையினா் சாலையில் போக்குவரத்தை தடை செய்து காட்டு யானைகளை அங்கிருந்து வனத்துக்குள் விரட்டினா்.

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