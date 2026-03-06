நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே தாளூா் பகுதியில் தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறையினருக்கு சொந்தமான இடத்தில் கேரள மாநிலம், வயநாடு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வரவேற்புப் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள், நாம் தமிழா் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் அருகே தாளூா் பகுதியில் தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறையினருக்கு சொந்தமான தாளூா் எல்லையில் கேரள மாநிலம் சாா்பில் ‘வெல்கம் டூ கேரளா’ புதிய பெயா் பலகையை அம்மாநில அரசு வைத்துள்ளது.
இதில் தமிழக எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து வரவேற்புப் பலகை வைத்துள்ளதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் மற்றும் நாம் தமிழா் கட்சியினா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, பேச்சுவாா்த்தை நடத்த வந்த அரசு அதிகாரிகளுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, இரு மாநில எல்லைப் பகுதியில் தமிழகம் மற்றும் கேரள போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.
இதனிடையே மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், இவ்விவகாரம் தொடா்பாக வயநாடு பேசியுள்ளதாகவும், பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை எனத் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, இப்பிரச்னையில் உரிய தீா்வு எட்டப்படவில்லை என்றால் பெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் எனக் கூறிய போராட்டக்காரா்கள், மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
டிரெண்டிங்
வருவாய்த் துறை கூட்டமைப்பினா் மறியல்: 327 போ் கைது
‘நம்ம ராஜபாளையம் பெயா்ப் பலகை’ திறப்பு
கூடலூா் குப்பைக் கிடங்கை இடமாற்றக் கோரி 2-ஆவது நாளாக தா்னா
பன்னாங்கொம்பு பகுதியில் குடிநீா் கேட்டு மக்கள் மறியல்
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...