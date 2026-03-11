கூடலூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கிராமங்களில் ரூ.26.61 கோடி மதிப்பிலான சாலைகளை காணொலிக் காட்சி மூலமாக திருச்சியில் இருந்து பிரதமா் மோடி புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பிரதமரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் குங்குா்மூலா முதல் கம்மாத்தி, கப்பாலா முதல் மண்ணாத்தி வயல் பகுதி, கொளப்பள்ளி-கருத்தாடு சாலை, பொன்னாணி-அம்மன்காவு சாலை, கடலைக்கொல்லி சாலை, கள்ளிச்சால் முதல் எருமாடு வரை 26.705 கிலோ மீட்டா் தூரத்துக்கு ரூ.26.61 கோடி மதிப்பிலான சாலைகளை பிரதமா் நரேந்திர மோடி திருச்சியில் இருந்து காணொலிக் காட்சி மூலமாக திறந்துவைத்தாா்.
இதுதொடா்பாக கூடலூா் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கூடலூா் எம்எல்ஏ பொன்.ஜெயசீலன் பங்கேற்று, திட்டப் பணிகள் அடங்கிய பெயா்ப்பலகையை திறந்துவைத்து குத்துவிளக்கேற்றி திட்டங்கள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
