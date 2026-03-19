Dinamani
தமிழகம், புதுச்சேரியில் மார்ச் 21-ல் ரமலான் பண்டிகை! - தலைமை காஜி அறிவிப்புடிடிவி தினகரன் நாளை தில்லி பயணம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து 2.8 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினர்!மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி திடீர் ராஜிநாமா!பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 13 லட்சம் கோடி இழப்பு!தங்கம் விலை ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது! ஒரு கிராம் ரூ. 13,900 ஆகச் சரிவு!
/
நீலகிரி

தோ்தல் கண்காணிப்பு பாா்வையாளா்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்

News image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 8:15 pm

Syndication

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, தோ்தல் பணிகள் சுமூகமாகவும், சுதந்திரமாகவும், நோ்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தோ்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் உதகையில் வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை, கூடலூா், குன்னூா் ஆகிய 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில், உதகை தொகுதி பாா்வையாளராக தான்வி சுந்த்ரியல், கூடலூா் தொகுதி பாா்வையாளராக ஹரீஷ், குன்னூா் தொகுதி பாா்வையாளராக சுஹாஸ் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும் காவல் பாா்வையாளராக லதா மனோஜ், செலவு கண்காணிப்பு பாா்வையாளா்களாக கஜேந்திர சிங், கூடலூா் தொகுதிக்கு வைபவ் மாதவ் ராவ், குன்னூா் தொகுதிக்கு அஜித் டான் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த கண்காணிப்பு பாா்வையாளா்கள் தலைமையில் உதகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறை கூட்டரங்கில் ஆய்வுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு முன்னிலையில நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், உதகை, கூடலூா் (தனி) மற்றும் குன்னூா் ஆகிய 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள வாக்காளா்களின் விவரங்கள், வாக்குச் சாவடி மையங்களின் எண்ணிக்கை, வாக்குச் சாவடிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகள், தோ்தல் பறக்கும் படையினா், தோ்தல் நிலை கண்காணிப்பு குழுவினா் வாகனச் சோதனை செய்யும் விவரங்கள், கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் கண்காணிக்கப்படும் ஊடக கண்காணிப்பு மையம், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பதற்றமான வாக்குச் சாவடிகளில் காவல் துறை சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா்.

இதையடுத்து, ஊடக கண்காணிப்பு மையம், சமூக ஊடகங்கள், சி-விஜில், தோ்தல் பறக்கும் படை, நிலை கண்காணிப்பு குழுக்களின் செயல்பாடுகள், தோ்தல் நடத்தை விதிமீறல்கள் தொடா்பாக 1950 எண்ணில் பெறப்பட்ட புகாா்கள், அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு செய்தனா்.

இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.எஸ். நிஷா, மாவட்ட கூடுதல் தோ்தல் அலுவலா்கள் அபிலாஷா கௌா், நாராயணன், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் சங்கீதா, டினு அரவிந்த், குணசேகரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தோ்தல் பாா்வையாளா்களிடம் புகாா் தெரிவிக்க எண்கள்: பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதகள், பத்திரிகையாளா்கள் தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களைத் தெரிவிக்க எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, உதகை தொகுதி பொது பாா்வையாளா் தான்வி சுந்த்ரியல் 80728-43589, கூடலூா் தொகுதி பாா்வையாளா் ஹரீஷ் 82482-03626, குன்னூா் தொகுதி பாா்வையாளா் சுஹாஸ் - 86105-65434, காவல் பாா்வையாளா் லதா மனோஜ் - 90801-30347, செலவு கண்காணிப்பு பாா்வையாளா்கள் உதகை தொகுதி கஜேந்திர சிங் 63818-95641, கூடலூா் தொகுதி வைபவ் மாதவ் ராவ் 63801-31373, குன்னூா் தொகுதி அஜித் டான் 63806-77984 ஆகியோரை இந்த எண்களில் தொடா்பு கொண்டு புகாா் தெரிவிக்கலாம்.

மேலும், உதகை அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் காலை 9 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை நேரில் சந்தித்து மனுக்களை வழங்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

தோ்தல் புகாா்: தொடா்பு எண் அறிவிப்பு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் வருகை

குடியாத்தம் தொகுதி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்

5 மாநில சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்களில் பணியாற்றவுள்ள மத்திய பாா்வையாளா்களுக்கான அறிவுறுத்தல் கூட்டம்

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு