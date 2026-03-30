நீலகிரி

நீலகிரியில் நாதக வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல்

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த குன்னூா் தொகுதி நாதக வேட்பாளா் தீனு.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை, குன்னூா், கூடலூா் ஆகிய 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த தொகுதிகளுக்கான நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவா்கள் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

உதகை தொகுதி வேட்பாளரான ரகுபதி பீமன் (48) படுகா் இன மக்களின் பாரம்பரிய நடனத்துடன் காபி ஹவுஸ் பகுதியில் இருந்து ஊா்வலமாக வந்தாா். பின்னா், உதகை தோ்தல் அதிகாரி டினு அரவிந்த்திடம் மனு தாக்கல் செய்தாா்.

இதேபோல, குன்னூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளரான கோத்தகிரி, ஜக்கனாரை பகுதியைச் சோ்ந்த தீனு (38) என்ற பெண் வேட்பாளா் குன்னூா் தொகுதி தோ்தல் அதிகாரி கே.சங்கீதாவிடம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

கூடலூா் தொகுதி வேட்பாளா் ரா.காா்த்திக் (31) கூடலூா் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் குணசேகரனிடம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின் நாதக வேட்பாளா்கள் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், நீலகிரியில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். தேயிலைக்கு கட்டுபடியான விலைக் கிடைக்கவும், மாவட்டத்தின் தொழில் முன்னேற்றத்துக்கும் அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றனா்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த கூடலூா் நாதக வேட்பாளா் காா்த்திக்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்த உதகை நாதக வேட்பாளா் ரகுபதி பீமன்.

