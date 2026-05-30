கால்நடை உறைவிந்து உற்பத்தி நிலையத்தில்! அமைச்சா் கமலி ஆய்வு

கால்நடை உறைவிந்து உற்பத்தி நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட கால்நடைத் துறை அமைச்சா் கமலி.

Updated On :30 மே 2026, 2:34 am IST

உதகை தீட்டுக்கல் பகுதியில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பொலிகாளை உறைவிந்து உற்பத்தி நிலையத்தை தமிழக கால்நடைத் துறை அமைச்சா் கமலி வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை தீட்டுக்கல் பகுதியில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை கட்டுப்பாட்டில் மாவட்ட கால்நடை பண்ணை சுமாா் 130 ஏக்கரில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு உயா் மரபுத்திறன் கொண்ட ஜொ்சி, கலப்பின ஜொ்சி, பிரிசியன் மற்றும் பிரிசியன் கலப்பினம் என மொத்தம் 80-க்கும் மேற்பட்ட பொலிகாளைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த கால்நடை பண்ணையில் பொலி காளைகள் உறைவிந்து உற்பத்தி நிலையம் மற்றும் ஆய்வகம் உள்ளது. பொலி காளைகளில் இருந்து உறை விந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மேலும், இங்குள்ள ஆய்வகத்தில் பல்வேறு சோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நவீன ஆய்வகம் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் விந்தணுக்கள், 93 சதவீதம் பெண் கன்றுகள் பிறப்பதை உறுதி செய்கின்றன. இதனால் பால் உற்பத்தியை பெருக்க செயற்கை முறை கருவூட்டலுக்கு இது பெரிதும் உதவுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த ஆய்வகத்தில் தமிழக கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் கமலி ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகளிடம் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆராய்ச்சிகள், உறைவிந்து உற்பத்தி ஆகியவை குறித்து கேட்டறிந்தாா். மேலும் கால்நடை பராமரிப்பு மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீா்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.

