ஆக்கிரமிப்புக் கடைகளை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுக்கு எதிராக பழங்குடியினா் போராட்டம்
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரியில் ஆக்கிரமிப்புக் கடைகளை அகற்ற சென்ற நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கோத்தா் பழங்குடியின மக்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அதிகாரிகளை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பழங்குடியின மக்கள்.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரியில் ஆக்கிரமிப்புக் கடைகளை அகற்ற சென்ற நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கோத்தா் பழங்குடியின மக்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கோத்தகிரி நேரு பூங்கா அருகே உள்ள பகுதியில் புதிதாக 5 கடைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதையடுத்து 24 மணி நேரத்துக்குள் அந்தக் கடைகளை அகற்றவில்லை என்றால் நகராட்சி மூலம் கடைகள் அகற்றப்படும் என நகராட்சி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அளித்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கடைகளை அகற்ற பொக்லைன் இயந்திரங்களுடன் நகராட்சி அதிகாரிகள் சென்றபோது, கோத்தா் பழங்குடியின மக்கள் ஒன்று கூடி இந்த இடம் தங்களுக்கு சொந்தமானது என்றும், அதற்கான ஆதாரங்கள் தங்களிடம் உள்ளது எனவும் நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தனா்.
ஆனால் கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமானது என அதிகாரிகள் கூறியதால் பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகளிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவம் காரணமாக 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா்.
இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம் என்று நீதிமன்ற உத்தரவு வரும் வரை கடைகளை புரைமைக்கவோ, திறக்கவோ கூடாது என்று பழங்குடிகளிடம் எழுதி வாங்கியப் பின் கடைகளை இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் திரும்பிச் சென்றனா்.
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