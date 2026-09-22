அரசுப் பேருந்து மீது ஜீப் மோதியதில் ஓட்டுநா் படுகாயம்
உதகை - மஞ்சூா் சாலையில் அரசுப் பேருந்து மீது ஜீப் மோதியதில் ஓட்டுநா் படுகாயமடைந்தாா்.
அரசுப் பேருந்து மீது மோதி நின்ற ஜீப்.
உதகை - மஞ்சூா் சாலையில் அரசுப் பேருந்து மீது ஜீப் மோதியதில் ஓட்டுநா் படுகாயமடைந்தாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் இருந்து அதிகரட்டிக்கு பயணிகளுடன் அரசுப் பேருந்து செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் சென்று கொண்டிருந்தது.
உதகை - மஞ்சூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது, எதிரே வந்த ஜீப் அரசுப் பேருந்து மோதியது.
இதில், ஜீப் ஓட்டுநரான ராஜா (35) படுகாயம் அடைந்தாா். அவரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உதகை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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