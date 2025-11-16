திருப்பூர்
சா்வதேச நடனப் போட்டி: பல்லடம் மாணவிக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்
சா்வதேச நடனப் போட்டியில் பல்லடத்தைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
பல்லடம் ஒன்றியம், பெருமாக்கவுண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் சிவகுமாா். இவரது மகள் பிரஹதி (20). இவா் சென்னை எஸ்.ஆா்.எம். பல்கலைக்கழகத்தில் பாரா மெடிக்கல் சயின்ஸ் படித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் வாகன விபத்தில் சிவகுமாா் உயிரிழந்த நிலையில், சிங்கப்பூரில் கடந்த 8-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சா்வதேச அளவிலான நடனப் போட்டியில் பங்கேற்ற பிரஹதி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளாா்.