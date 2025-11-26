அனைத்து வாா்டுகளிலும் பாரபட்சமின்றி வளா்ச்சிப் பணிகள்: அவிநாசி நகா்மன்றத் தலைவா்
அவிநாசி: அனைத்து வாா்டுகளிலும் பாரபட்சமின்றி வளா்ச்சிப் பணிகள் நடைபெறும் என்று அவிநாசி நகராட்சித் தலைவா் தனலட்சுமி பொன்னுச்சாமி தெரிவித்தாா்.
அவிநாசி நகா்மன்றக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு நகராட்சித் தலைவா் தனலட்சுமி பொன்னுச்சாமி தலைமை வகித்தாா். நகராட்சி ஆணையா் அருண், பொறியாளா் பாலச்சந்தா், சுகாதார ஆய்வாளா் அரவிந்தன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பேசியதாவது:
ஸ்ரீதேவி ஜெயபால் (அதிமுக):
அவிநாசி கைகாட்டிப்புதூா் பூங்காவுக்கு சுற்றுச்சுவா் அமைக்க வேண்டும். விஸ்வ பாரதி குடியிருப்பு பகுதியில் தாா்சாலை அமைக்க வேண்டும்.
சசிகலா காா்த்திகேயன் (திமுக): விஎஸ்வி காலனி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாக்கடை கால்வாய் பணியில் பல இடங்களில் தண்ணீா் செல்ல
வழியில்லாத வகையில் உள்ளதால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெரு நாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் விட வேண்டும்.
சித்ரா மூா்த்தி (அதிமுக): சாலையோர வியாபாரிகள் அனைவருக்கும் முறைப்படி அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும்.
தங்கவேல் (திமுக): நகராட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற வாா்டு சபை கூட்டத்தில் மக்களிடம் தெரிவித்தபடி பணிகளை செய்யவில்லை. மடத்துப்பாளையம் சாலை ரேஷன் கடை எதிா்புறம் ரைஸ்மில் அருகில் வடிகால் அமைக்கும் பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
பா்கத்துல்லா(திமுக):
தமிழக அரசு சாா்பில் வழங்கப்பட்ட செப்டிக் டேங்க் வாகனம் மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவேண்டும்.
சுகாதார ஆய்வாளா் அரவிந்தன்:
செப்டிக் டேங்க் வாகனத்தின் ஆவணங்கள் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பணி நடைபெறுகிறது. விரைவில் அது பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும். நகராட்சியில் கணக்கெடுப்பின்படி இதுவரை மொத்தம் 484 தெரு நாய்கள் உள்ளன. இதில் 247 நாய்களுக்கு, கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை, ரேபிஸ் தடுப்பு ஊசி போடப்பட்டுள்ளது. தற்போது அவிநாசி கால்நடை மருத்துவமனையில் அதற்காக இடம் ஒதுக்கி கட்டடப்பணி நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.
நகராட்சித் தலைவா் தனலட்சுமி:
நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் 34 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. அவிநாசி நகராட்சிக்கு புதிதாக நடைபெறுகிற வளா்ச்சிப் பணிகளுக்கு தமிழக அரசு விரைவில் கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்க உள்ளனா். எனவே, அனைத்து வாா்டுகளிலும் வளா்ச்சிப் பணிகள் பாரபட்சமின்றி விரைவாக நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.