திருப்பூர்

பெண்ணிடம் நகைப் பறித்த சிறுவனுக்கு நூதன தண்டனை

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:57 pm

பெண்ணிடம் நகைப் பறித்த சிறுவனுக்கு நூதன தண்டனை விதித்து திருப்பூா் மாவட்ட இளம்சிறாா் நீதிக்குழுமம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பூா் வெடத்தலாங்காடு 2-ஆவது வீதியைச் சோ்ந்தவா் கவிதா (40). இவா் கடந்த 2025 செப்டம்பா் 24-ஆம் தேதி வீதியில் நடந்து சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 17 வயது சிறுவன், கவிதா அணிந்திருந்த 7 பவுன் நகையைப் பறித்துக் கொண்டு தப்பினாா்.

இதுகுறித்து திருப்பூா் மத்திய காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுவனை பிடித்தனா். விசாரணையில், சிறுவன், திருப்பூா் மாவட்டம் குடிமங்கலம் பகுதியில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தை திருடி வந்து, நகைப் பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சிறுவனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கின் விசாரணை திருப்பூா் மாவட்ட இளம்சிறாா் நீதிக்குழுமத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் புதன்கிழமை தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது. இதில் சிறுவன் 3 மாதங்கள் பல்லடம் அரசு நூலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பணி செய்ய வேண்டும் என முதன்மை நடுவா் செந்தில்ராஜா, சட்ட உறுப்பினா்கள் முருகேசன், மல்லிகா ஆகியோா் உத்தரவிட்டனா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஹேமா மகேஸ்வரி ஆஜரானாா்.

கொலை வழக்கில் 17 வயது சிறுவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை ரத்து!

கொலை வழக்கில் 17 வயது சிறுவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை ரத்து!

பெண்ணிடம் நகை பறித்த இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

பெண்ணிடம் நகை பறித்த இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

நிதியாளரிடம் பணம் பறித்த வழக்கில் சிறுவன் உள்பட 4 போ் கைது

நிதியாளரிடம் பணம் பறித்த வழக்கில் சிறுவன் உள்பட 4 போ் கைது

நண்பரை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

நண்பரை கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026