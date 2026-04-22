Dinamani
திருப்பூர்

மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய மக்கள் முடிவு: பல்லடம் தொகுதி வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம்

தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டதாகவும், பல்லடம் தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறுவேன் என்றும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம் தெரிவித்தாா்.

பல்லடம் அருகே உள்ள குள்ளம்பாளையம் கிராமத்தில் மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டதாகவும், பல்லடம் தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறுவேன் என்றும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம் தெரிவித்தாா்.

பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்லடம் நகரம், பொங்கலுாா் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம் செவ்வாய்க்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது பொதுமக்களிடையே அவா் பேசியதாவது:

திமுக ஆட்சியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களிடையே போதைப்பொருள் புழக்கம் ஊடுருவியுள்ளது கவலையளிக்கிறது. இதனால் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளது. எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் ஆட்சியே சிறப்பாக இருந்தது. விவசாயிகள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் கோரிக்கைகளை திமுக அரசு கண்டுகொள்வதில்லை. அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ஆனைமலையாறு, நல்லாறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும். மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிய அமைய மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டனா். பல்லடம் தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறுவேன் என்றாா்.

முன்னாள் எம்எல்ஏ கரைப்புதூா் ஏ.நடராஜன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஏ.எம்.ராமமூா்த்தி, கேத்தனூா் ஹரிகோபால் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் வீடுகள் இல்லாதோருக்கு வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்

போதைப் பொருள்கள் இல்லாத தமிழகம் உருவாக அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும்: கெளதமி

தமிழகம் தலைநிமிர அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் : சிவகங்கை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஆா். செந்தில்நாதன்

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமென்றால் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும்: நடிகை விந்தியா

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
