தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டதாகவும், பல்லடம் தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறுவேன் என்றும் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம் தெரிவித்தாா்.
பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பல்லடம் நகரம், பொங்கலுாா் ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி.பரமசிவம் செவ்வாய்க்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது பொதுமக்களிடையே அவா் பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களிடையே போதைப்பொருள் புழக்கம் ஊடுருவியுள்ளது கவலையளிக்கிறது. இதனால் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளது. எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் ஆட்சியே சிறப்பாக இருந்தது. விவசாயிகள் மற்றும் தொழில்துறையினரின் கோரிக்கைகளை திமுக அரசு கண்டுகொள்வதில்லை. அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ஆனைமலையாறு, நல்லாறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும். மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிய அமைய மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டனா். பல்லடம் தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறுவேன் என்றாா்.
முன்னாள் எம்எல்ஏ கரைப்புதூா் ஏ.நடராஜன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஏ.எம்.ராமமூா்த்தி, கேத்தனூா் ஹரிகோபால் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
