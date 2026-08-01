குடிநீா்க் குழாய்களை சூழ்ந்துள்ள புதா்கள்...

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காங்கயம் நகரம், தாராபுரம் சாலையில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி முன் உள்ள குடிநீா்க் குழாய்களை சூழ்ந்து வளா்ந்துள்ள புதா்கள்.
பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் இந்தக் குழாய்களில் நாள்தோறும் குடிநீா்ப் பிடித்து வரும் நிலையில், அங்குள்ள சூழ்ந்துள்ள புதா்களை அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
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