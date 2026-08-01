அரசுப் பள்ளி அருகே தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீா்...

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தாராபுரம் ஐந்து சாலை சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி எதிரே தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீா்.
இதனால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதுடன், துா்நாற்றம் வீசி வருவதால் கழிவு நீரை அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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