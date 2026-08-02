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திருப்பூர்

காா் மோதி பெண் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 11:52 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முத்தூா் அருகே காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழந்தாா்.

முத்தூா் குட்டப்பாளையம் பாரதிபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் பழனிசாமி (60). இவரது மனைவி சாமியாத்தாள் (54). இவா்கள் இருவரும் முத்தூா் - காங்கயம் சாலையில் செட்டியாா்பாளையம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சனிக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தபோது, பின்னால் வந்த காா் மோதியது.

இதில், பலத்த காயமடைந்த சாமியாத்தாள் காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த பழனிசாமி லேசான காயத்துடன் உயிா் தப்பினாா். புகாரின்பேரில், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் மணிமுத்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

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