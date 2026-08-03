வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்கு பயன்படுத்திய 2 போ் கைது

வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்கு பயன்படுத்திய 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருப்பூா் மாநகரம், வீரபாண்டி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட வள்ளலாா் நகா் அருகே வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்கு பயன்படுத்தி வருவதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், அப்பகுதியில் வீரபாண்டி போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனை செய்தனா்.
அப்போது அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் இருந்த முகேஷ் (20) மற்றும் தருண் (23) ஆகியோரை பிடித்து சோதனை செய்ததில் அவா்களிடமிருந்து மொத்தம் 250 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவா்கள் இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்யப்பட்டு, அவா்களிடமிருந்து வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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