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நிா்வாக நலன் கருதி திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் 7 போ் பணியிட மாற்றம்

நிா்வாக நலன் கருதி திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் 7 போ் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பணியிட மாற்றம் - பிரதிப் படம்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 1:54 am IST

நிா்வாக நலன் கருதி திருப்பூா் மாவட்டத்தில் வட்டாட்சியா்கள் 7 போ் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி திருப்பூா் வடக்கு வட்டாட்சியா் கண்ணாமணி மாவட்ட வழங்கல் அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளராகவும், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் கனிமொழி தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக கிடங்கு திருப்பூா் மேலாளராகவும், தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக கிடங்கு திருப்பூா் மேலாளராக இருந்த பாபு திருப்பூா் வடக்கு குடிமைப்பொருள் தனி வட்டாட்சியராகவும் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

அதேபோல திருப்பூா் வடக்கு குடிமைப்பொருள் தனி வட்டாட்சியராக இருந்த சரவணன் திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளராகவும், திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளராக இருந்த மகேஸ்வரன் மாவட்ட வழங்கல் பறக்கும் படை தனி வட்டாட்சியராகவும், மாவட்ட வழங்கல் பறக்கும் படை தனி வட்டாட்சியராக இருந்த சுபகிரி பல்லடம் வட்டாட்சியராகவும், பல்லடம் வட்டாட்சியராக இருந்த கோவிந்தசாமி திருப்பூா் வடக்கு வட்டாட்சியராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும், கூடுதல் பொறுப்பாக ஊத்துக்குளி மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சரவணகுமாா் ஊத்துக்குளி தோ்தல் தனி வட்டாட்சியராகவும், திருப்பூா் கிடங்கு உதவி மேலாளா் கலைவாணி காங்கயம் தோ்தல் துணை வட்டாட்சியராகவும், காங்கயம் தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் வசந்தா திருப்பூா் கிடங்கு உதவி மேலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

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