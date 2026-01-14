கறிக்கோழி பண்ணை நிறுவன வாகனங்கள் மீது தாக்குதல்: 8 போ் கைது
உடுமலை மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பிராய்லா் கறிக்கோழி வளா்ப்பு பண்ணையாளா்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், கோழி நிறுவன வாகனங்களை தாக்கியதாக விவசாய சங்கத் தலைவா் உள்பட 8 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
உடுமலை பகுதியில் பிராய்லா் கோழி வளா்ப்பு பண்ணைகள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்நிலையில், தாங்கள் வளா்க்கும் கறிக்கோழிகளுக்கு விலை உயா்வு கேட்டு கடந்த 10 நாள்களாக பண்ணையாளா்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், தனியாா் கோழி நிறுவன வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக புகாா்கள் எழுந்தன. இது குறித்து தனியாா் கோழிப் பண்ணை நிறுவனங்கள் சாா்பில் கொடுத்த புகாரின்பேரில் குடிமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவா் ஈசன் முருகேசன் உள்ளிட்ட 8 பேரைக் கைது செய்தனா்.
வரும் டிசம்பா் 21-ஆம் தேதி முத்தரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடைபெறவுள்ள நிலையில், பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் போலீஸாரின் இந்த நடவடிக்கை விவசாயிகள் இடையே பதற்றமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.