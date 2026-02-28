Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திருவாரூர்

குழந்தை விற்பனை: தாய் உள்பட 2 போ் கைது

திருவாரூரில் குழந்தையை விற்ாக, அக்குழந்தையின் தாய் உள்பட 2 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 1:02 am

Syndication

திருவாரூரில் குழந்தையை விற்ாக, அக்குழந்தையின் தாய் உள்பட 2 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அத்திக்கடை பாலக்குடி பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் மனைவி ஜன்னத் (23) பிரசவத்துக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாா். இவருக்கு கடந்த பிப்.14-ஆம் தேதி ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தையை, திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியைச் சோ்ந்த பாண்டியன் மனைவி உமாமகேஸ்வரியிடம் (28) ரூ. 30 ஆயிரம் பெற்றுக்கொண்டு, பிப்.19-ஆம் தேதி ஜன்னத் விற்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சைல்டு ஹெல்ப் லைன் மூலம் தகவலறிந்த திருவிடைவாசல் கிராம நிா்வாக அலுவலா் கலையரசன், திருவாரூா் தாலுகா போலீஸாரிடம் அண்மையில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா், ஜன்னத், உமாமகேஸ்வரி இருவரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

அம்பையில் தொழிற்சங்கத்தினா் சாலை மறியல்: 114 பெண்கள் உள்பட 283 போ் கைது

அம்பையில் தொழிற்சங்கத்தினா் சாலை மறியல்: 114 பெண்கள் உள்பட 283 போ் கைது

சிவகிரியில் 170 போ் கைது

சிவகிரியில் 170 போ் கைது

கோயில் உண்டியல் திருட்டு: சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

கோயில் உண்டியல் திருட்டு: சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

நகை, பணம் பறிப்பு: 5 போ் கைது

நகை, பணம் பறிப்பு: 5 போ் கைது

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு