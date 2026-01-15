திருப்பூர்
கைத்தறி துறையின் சாா்பில் விசைத்தறி நவீனப்படுத்தும் திட்டம்
கைத்தறித் துறையின் சாா்பில் விசைத்தறி நவீனப்படுத்தும் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தமிழக அரசின் கைத்தறி துறையின் சாா்பில் விசைத்தறி நவீனப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழைய சாதாரண விசைத்தறிகளை நாடா இல்லாத ரேப்பியா் தறிகளாக நவீனப்படுத்துவதற்கான சில உபகரணங்கள் பொருத்துதல் மற்றும் புதிய ரேப்பியா் தறிகள் பயனாளிகளுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு விருப்பமுள்ள நிறுவனங்கள் உரிய வடிவிலான கோரிக்கைகளுடன் வரும் ஜனவரி 23-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுதொடா்பாக கூடுதல் விவரங்களுக்கு திருப்பூா் சரக கைத்தறித் துறை, உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்தை 96779 99791 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.