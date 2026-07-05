சேவூா் அருகே போத்தம்பாளையம் ஊராட்சியில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த செவ்வாழைக் குலைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
சேவூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான விவசாயிகள் வாழை சாகுபடி செய்துள்ளனா். இந்நிலையில், போத்தம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயி கொங்கியண்ணன் என்பவரது தோட்டத்துக்குள் கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன் இரவு நேரத்தில் புகுந்த மா்ம நபா்கள் அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்த 15-க்கும் மேற்பட்ட செவ்வாழைக் குலைகளை வெட்டி திருடிச் சென்றனா்.
இதேபோல, சேவூா் அருகே கானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி இரவு நேரங்களில் தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து மா்ம நபா்கள் வாழைக் குலைகளைத் திருடிச் செல்கின்றனா். இதனால் பல ஆயிரம் ரூபாய்களை இழந்து வரும் விவசாயிகள், வாழ்வாதாரத்தை பாதிப்பதாகக் கூறி வேதனை அடைந்தனா்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் சேவூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டு, போலீஸாா் மா்ம நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
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