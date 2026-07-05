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திருப்பூர்

மதுபானம் விற்றவா் மீது வழக்குப் பதிவு

வெள்ளக்கோவிலில் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மதுபானம் விற்றவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:34 am IST

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வெள்ளக்கோவிலில் சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மதுபானம் விற்றவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் சனிக்கிழமை மூலனூா் சாலையில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது கரட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு தனியாா் கல்யாண மண்டபம் அருகில் மதுபானம் விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த, இந்திரா நகா் முத்துசாமி (48) பிடிபட்டாா்.

அவரிடமிருந்து 180 மில்லி அளவுடைய 5 மதுபான பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து அவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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