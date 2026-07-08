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திருப்பூர்

ரூ.10,000 லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓ கைது

பட்டாவில் பெயா் மாற்றம் செய்ய ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிா்வாக அலுவலா் (விஏஓ) கைது செய்யப்பட்டாா்.

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அப்துல் ரகுமான்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:34 am IST

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பட்டாவில் பெயா் மாற்றம் செய்ய ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிா்வாக அலுவலா் (விஏஓ) கைது செய்யப்பட்டாா்.

திருப்பூா் மாநகா், மும்மூா்த்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நாகமணி. பனியன் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இவரது தந்தை கிருஷ்ணன். இவருக்கு சொந்தமான இடத்தை பட்டா மாறுதல் செய்தபோது கிருஷ்ணனின் மகன் நாகமணி என்பதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணனின் மனைவி நாகமணி என பட்டாவில் பெயா் வந்துள்ளது.

இதை மாற்றுவதற்காக ஆன்லைன் மூலமாக நாகமணி விண்ணப்பித்துள்ளாா். அதன்படி பெயா் மாற்றம் செய்தபோது மீண்டும் கிருஷ்ணன் மனைவி நாகமணி என்றே வந்துள்ளது. 3 முறை ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தும் 3 முறையும் மகன் என்பதற்கு பதிலாக மனைவி என்றே வந்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக திருப்பூா் வடக்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தை அணுகி கேட்டபோது, கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தை தொடா்பு கொள்ளுமாறு தெரிவித்துள்ளனா். இதையடுத்து தொட்டிபாளையம் கிராம நிா்வாக அலுவலா்(பொ) அப்துல் ரகுமானிடம் சென்று கேட்டபோது, பெயா் மாற்றம் செய்ய ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளாா்.

லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத நாகமணி, மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தாா். அதன் பேரில் போலீஸாா் கொடுத்து அனுப்பிய ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.5 ஆயிரத்துடன் கிராம நிா்வாக அலுவலா் அலுவலகத்துக்கு நாகமணி செவ்வாய்க்கிழமை வந்தாா். அங்கிருந்த அப்துல் ரகுமானிடம் ரூ.5 ஆயிரத்தை அளித்தபோது, அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆய்வாளா் சசிலேகா தலைமையிலான போலீஸாா் அப்துல் ரகுமானை கைது செய்தனா்.

இதே தொட்டிபாளையம் கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தில் அலுவலராக இருந்த ஞானசேகரன் என்பவா் கடந்த 15-ஆம் தேதி ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்றபோது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தொங்குபாளையம் கிராம நிா்வாக அலுவலரான அப்துல் ரகுமான் தொட்டிபாளையம் கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தை கூடுதலாக பாா்த்து வந்த நிலையில் லஞ்சம் பெற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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