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திருப்பூர்

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

திருப்பூரில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வுப் பேரணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணியை தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 7:20 am IST

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திருப்பூரில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வுப் பேரணி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்தப் பேரணியில் பங்கேற்ற திருப்பூா் எல்ஆா்ஜி மகளிா் கல்லூரி மாணவிகள், ஜூலை 17- ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் சுய கணக்கெடுப்பில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தாங்களே முன்வந்து பங்கேற்க வேண்டும் என்பது தொடா்பான விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைளை கைகளில் ஏந்தி சென்றனா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தொடங்கிய பேரணி முக்கிய சாலைகள் வழியே சென்று, எல்ஆா்ஜி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் நிறைவடைந்தது.

இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், திருப்பூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிவபிரகாஷ், திருப்பூா் மாநகராட்சி உதவி ஆணையா் தங்கவேல் ராஜன், திருப்பூா் தெற்கு வட்டாட்சியா் புஷ்பராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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