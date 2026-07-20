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திருப்பூர்

ரேஷன் அரிசி கடத்திய இருவா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாராபுரத்தில் ரேஷன் அரிசி கடத்திய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தாராபுரம் பகுதியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக திருப்பூா் குடிமைப் பொருள், உணவுக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

இந்நிலையில், தாராபுரம்-உடுமலை சாலையில் அதிகாரிகள் ரோந்து பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அவ்வழியே வந்த ஆம்னி வேனை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, அதில் 1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்திச் செல்லப்படுவது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, வாகனத்தில் ரவி (60), மாசாணம் (48) ஆகியோரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த ரேஷன் அரிசியைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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