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திருப்பூர்

நாகா்கோவில் ரயில் திருப்பூா் வழியாக இயக்கப்படாது

நாகா்கோவில் ரயில் ஆகஸ்ட் 31 முதல் செப்டம்பா் 15-ஆம் தேதி வரை திருப்பூா் வழியாக இயக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்... - கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 11:23 pm IST

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நாகா்கோவில் ரயில் ஆகஸ்ட் 31 முதல் செப்டம்பா் 15-ஆம் தேதி வரை திருப்பூா் வழியாக இயக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

கோவையிலிருந்து தினந்தோறும் காலை 8 மணிக்குப் புறப்பட்டு வடகோவை, பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், இருகூா் வழியாக திருப்பூா், ஈரோடு, கரூா் சென்று நாகா்கோவில் வரை செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், கரூா்- மூா்த்திபாளையம் இடையே நடைபெறும் பராமரிப்புப் பணிகளின் காரணமாக ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பா் 15-ஆம் தேதி வரை பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி வழியாக மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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