Dinamani
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு தவிர்க்க இயலாதது - மத்திய அரசுகள்ளச்சாராயத்தை ஒழிப்பதில் காவல்துறையின் பணிகள் மட்டும் முக்கியமல்ல; சிந்தனை மாற்றமும் வேண்டும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாஉள்ளாட்சி தேர்தலில் தவெக கூட்டணி அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் – அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார்இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் செய்ய வேண்டும்; கேள்வி கேட்கக் கூடாது: மோடியின் விருப்பம் இது! - ராகுல் காந்திவங்கதேசம்: பாலியல் வன்கொடுமைக் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை!ஊடுருவல்காரர்கள் விருந்தினர்கள் அல்ல; உணவு, மருந்து கிடையாது: சுவேந்து அதிகாரிஎல்பிஜி விலை உயர்த்தப்பட்டதற்கு அரசியல் விலை கொடுக்க நேரிடும்: சரத் பவார் விமர்சனம்இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 23 கட்சிகள் பங்கேற்பு!திமுக கூட்டணி என்ற ஒன்று இப்போது இல்லை: பெ. சண்முகம்
/
திருப்பூர்

தெருநாய்கள் கடித்து 11 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

News image

கோப்புப் படம்.

Updated On :8 ஜூன் 2026, 4:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவில், ஜூன் 7: வெள்ளக்கோவில் அருகே தெருநாய்கள் கடித்து 11 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.

வெள்ளக்கோவில் அருகேயுள்ள கரட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் பால்ராஜ் (65). விவசாயியான இவா், தனது தோட்டத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில், வீட்டுக்கு அருகேயுள்ள பட்டியில் ஆடுகளை அடைத்துவிட்டு சனிக்கிழமை இரவு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஆடுகளின் அலறல் சப்தம் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பால்ராஜ் வந்து பாா்த்தபோது, 5-க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் பட்டிக்குள் நுழைந்து ஆடுகளை கடித்து கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அவா் நாய்களை விரட்டிவிட்டு உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது 11 ஆடுகள் உயிரிழந்து கிடந்தது தெரியவந்தது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அரசு கால்நடை மருத்துவா், வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

இது குறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக தெருநாய்கள் கடித்து கால்நடைகள் இறந்து வருகின்றன. தெருநாய்கள் தாக்குதலில் இறக்கும் கால்நடைகளுக்கு அரசு சாா்பில் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. ஆனால், அந்த தொகையைப் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.

எனவே, உயிரிழந்த ஆடுகளுக்கு உடனடியாக நிவாரணத் தொகை கிடைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெருநாய்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றனா்.

தொடர்புடையது

வெள்ளக்கோவில் அருகே தெருநாய்கள் கடித்து 8 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

வெள்ளக்கோவில் அருகே தெருநாய்கள் கடித்து 8 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

நாய்கள் கடித்து 2 மான்கள் உயிரிழப்பு

நாய்கள் கடித்து 2 மான்கள் உயிரிழப்பு

தெருநாய்கள் கடித்ததில் 3 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

தெருநாய்கள் கடித்ததில் 3 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

சிறுத்தை தாக்கி 3 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

சிறுத்தை தாக்கி 3 ஆடுகள் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive