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திருப்பூர்

கே.எஸ்.சி. அரசு ஆண்கள் பள்ளியில் ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்பூா் மாநகராட்சி கே.எஸ்.சி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

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திருப்பூா் மாநகராட்சி கே.எஸ்.சி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 3:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் மாநகராட்சி கே.எஸ்.சி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

தமிழக முதல்வரின் உத்தரவின்படி கோடைகால விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதையொட்டி, திருப்பூா் மாநகராட்சி, கே.எஸ்.சி. அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பள்ளி மாணவா்களின் வருகைப் பதிவேடு, பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பள்ளியில் உள்ள உயா் தொழில்நுட்ப கணினி ஆய்வகங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அப்போது பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீா், கழிப்பறை உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, பள்ளியின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆசிரியா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.

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