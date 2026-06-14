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திருப்பூர்

வார விடுமுறையையொட்டி திருப்பூரில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்!

வார விடுமுறையையொட்டி திருப்பூரில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

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சிறப்புப் பேருந்துகள் - படம்: X/ arasu bus

Updated On :14 ஜூன் 2026, 2:28 am IST

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வார விடுமுறையையொட்டி திருப்பூரில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

திருப்பூரில் இருந்து சனி, ஞாயிறு வார விடுமுறை நாள்களில் வெளியூா்களுக்கு விடுமுறைக்கு சென்று திரும்பும் பயணிகள் வசதிக்காக அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சிறப்புப் பேருந்துகளை இயக்குகிறது.

அதன்படி கோவில்வழி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 40 பேருந்துகள், மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 20 பேருந்துகள், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 27 பேருந்துகள் என மொத்தம் 87 சிறப்புப் பேருந்துகள் திருப்பூரில் இருந்து பல்வேறு வெளி மாவட்டங்களுக்கு சனிக்கிழமை இயக்கப்படடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல கோவில்வழியில் இருந்து 25 பேருந்துகள், மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 25 பேருந்துகள் என மொத்தம் 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் சென்னை செல்லும் பயணிகளுக்காக சேலம், விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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