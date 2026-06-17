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திருப்பூர்

வழிப்பறி வழக்கில் கைதான மூன்று பேருக்கு 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல், ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்

வழிப்பறி வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட 3 பேருக்கு தலா 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து திருப்பூா் மாவட்ட முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

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அபராதம் - சித்திரிப்பு

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வழிப்பறி வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட 3 பேருக்கு தலா 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து திருப்பூா் மாவட்ட முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

திருப்பூா் மாநகா், நல்லூா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட ராக்கியாபாளையத்தில் இருந்து திருப்பூா் நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்த மஞ்சுளா என்ற பெண்ணிடம் கடந்த 2022 ஜூலை 13-ஆம் தேதி ஸ்ரீராம்(28), விக்னேஷ்(27), கௌதம் (24) ஆகிய 3 போ் நகை பறித்து சென்றனா். இதையடுத்து அவா்கள் 3 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.

அவா்கள் மீது இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்து அரசுத் தரப்பு சாட்சிகளை ஆஜா்படுத்தி நீதிமன்ற விசாரணை முடிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் திருப்பூா் மாவட்ட முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவா் மோகனவள்ளி புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். வழக்கில் தொடா்புடைய ஸ்ரீராம், விக்னேஷ், கௌதம் ஆகிய 3 பேருக்கும் தலா 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டாா்.

அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் பிரசன்னா வெங்கடேஷ் ஆஜரானாா்.

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