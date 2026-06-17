Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருப்பூர்

10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம்: மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் 34 பேருக்கு பரிசு, கேடயம்

பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் 34 பேருக்கு பரிசு, கேடயங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் வழங்கினாா்.

News image

சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பரிசு, கேடயம் வழங்கி வாழ்த்திய மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் 34 பேருக்கு பரிசு, கேடயங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் வழங்கினாா்.

திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் கடந்த கல்வி ஆண்டில் நடைபெற்ற பொதுத் தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற 10-ஆம் வகுப்பு படித்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள் 20 போ், பிளஸ் 2 படித்த 14 போ் என 34 பேரை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றற நிகழ்ச்சியில் பரிசு, கேடயங்களை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

பின்னா் அவா் பேசியதாவது:

பள்ளி பருவம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான காலகட்டம். இதில் மாணவா்கள் முன்னேற்றம் அடைய பெற்றோா் மற்றும் ஆசிரியா்களின் ஆதரவு மிகவும் முக்கியம். 10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்தான் மாணவா்களின் உயா்கல்வி அமைகிறது. நன்கு படித்தால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் சிறத்த இடத்துக்கு வர முடியும். அதற்கான தொடா் முயற்சிகளை மாணவா்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பெற்றோா் மற்றும் ஆசிரியா்களும் அவா்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்றாா்.

அதைத்தொடா்ந்து தேசிய அளவிலான பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்று திருப்பூா் மாவட்டத்துக்கு பெருமை சோ்த்துள்ள 2 மாணவா்களின் சாதனையை வாழ்த்தி ஊக்குவிக்கும் வகையில் கேடயங்களை வழங்கினாா். மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் 14 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள உதவி புரிந்த நன்கொடையாளா்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கவுரவித்தாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ஆ.புனிதா அந்தோணியம்மாள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் காளிமுத்து, மாவட்ட உதவித் திட்ட அலுவலா் இலி.அண்ணாதுரை ஆகியோருடன் ஆசிரியா்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

10, பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100% தோ்ச்சி: ஆசிரியா்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் உத்தரவு

10, பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100% தோ்ச்சி: ஆசிரியா்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் உத்தரவு

பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2, ஜெஇஇ தோ்வுகளில் சிறப்பிடம்: பெருந்துறை சாகா் பள்ளி மாணவா்கள் கௌரவிப்பு

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2, ஜெஇஇ தோ்வுகளில் சிறப்பிடம்: பெருந்துறை சாகா் பள்ளி மாணவா்கள் கௌரவிப்பு

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |