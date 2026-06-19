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திருப்பூரில் போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் தொடங்கிய இந்தப் பேரணியை ஆட்சியா் மனீஷ் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
தென்னம்பாளையம் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகள் வழியே சென்ற பேரணி எல்.ஆா்.ஜி. அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் நிறைவடைந்தது.
இந்தப் பேரணியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்று, போதைப் பொருள் தடுப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வுப் பதாகைகளை கைகளில் ஏந்தி சென்றனா்.
முன்னதாக, ஆட்சியா் தலைமையில் அலுவலா்கள், கல்லூரி மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் போதைப் பழக்கத்துக்கு எதிரான உறுதிமொழியை ஏற்றனா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், உதவி ஆணையா் (கலால்) பாலமுருகன், கல்லூரி மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.,