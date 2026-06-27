வெள்ளக்கோவில் அருகே கோயிலில் திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக 2 சிறுவா்களைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
வெள்ளக்கோவில் மேட்டுப்பாளையம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ புஷ்பகிரி வேலாயுத சுவாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலின் அா்ச்சகா் மகேஷ் கடந்த சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு கோயிலைப் பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்று விட்டாா். அடுத்த நாள் காலையில் கோயிலுக்குச் சென்றபோது முன்புற கதவின் இரண்டு பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்து கிடந்துள்ளது. ஆனால் பொருள்கள் எதுவும் திருட்டுப் போகவில்லை. இச்சம்பவம் குறித்து கோயிலின் பரம்பரை அறங்காவலா் விஜயநடராஜ் கொடுத்த புகாரின்பேரில், வெள்ளக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில் வெள்ளக்கோவில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஆனந்தகிருஷ்ணன் தாராபுரம் சாலை சேரன் நகா் அருகில் வெள்ளிக்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 17 வயதான இரண்டு சிறுவா்களைத் தடுத்து நிறுத்தியபோது, முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் கூறினா். மேலும் அவா்களது வாகனத்தில் இரும்பு ராடு, சுத்தியல், உடைந்த பூட்டுகள் இருந்தன.
விசாரணையில் , வெள்ளக்கோவில் பகுதியைச் சோ்ந்த அவா்கள் இருவரும் புஷ்பகிரி வேலாயுத சுவாமி கோயிலில் திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து காவல் நிலையத்துக்கு சிறுவா்களை அழைத்துச் சென்று போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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