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திருப்பூர்

உள்ளாட்சித் தோ்தலில் தவெகவுக்கு எதிராகச் செயல்படுவோம்! - விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு

வரும் உள்ளாட்சித் தோ்தலில் தவெகவுக்கு எதிராகச் செயல்படுவோம் என்று கட்சி சாா்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது...

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தமிழக முதல்வரும் தவெக தலைவருமான விஜய்... - படம்: தமிழக அரசு

Updated On :28 ஜூன் 2026, 4:10 am IST

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தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய் விவசாயிகளின் பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யாவிட்டால், வரும் உள்ளாட்சித் தோ்தலில் தவெகவுக்கு எதிராகச் செயல்படுவோம் என்று கட்சி சாா்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அந்த அமைப்பின் மாநில ஊடகப் பிரிவு செயலாளா் ஈஸ்வரன் சனிக்கிழமை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

விவசாயிகள் தங்களின் கோரிக்கைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவாா் என்ற நம்பிக்கையில்தான் மக்கள் ஆதரவோடு சி.ஜோசப் விஜய் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றாா். ஆனால், விவசாயிகளுக்கு அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி முழுமையான பயிா்க் கடனைத் தள்ளுபடி செய்யாமல், தற்போதைய அரசும் ஏமாற்றி வருகிறது.

பயிா்க் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தித் தமிழகம் முழுவதும் விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தியும், முதல்வா் இது குறித்து வாய் திறக்க மறுக்கிறாா்.

நிதி நிலவரங்களை அறிந்து வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, தற்போது நிதிப் பற்றாக்குறை என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது. எனவே, முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய் விவசாயிகளின் பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், வருகிற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் தவெகவுக்கு எதிராக விவசாயிகள் ஒட்டுமொத்தமாகச் செயல்படுவாா்கள் என கூறியுள்ளாா்.

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