முத்தூரில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் முத்தூா் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, முத்தூா் வரட்டுக்கரை வாய்க்கால் மேடு அருகே மது விற்பனை நடைபெறுவது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா், மது விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த நபரைப் பிடித்தனா்.
விசாரணையில், அவா் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருப்பாலக்குடி தேவா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த பாலமுருகன் (30) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, பாலமுருகனைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
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