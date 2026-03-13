கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயில் உண்டியலில் 129 கிராம் தங்கம், ரூ.7.84 லட்சம் காணிக்கை

பெருமாநல்லூா் கொண்டத்துக் காளியம்மன் கோயில் உண்டியலில் 129 கிராம் தங்கம், 185 கிராம் வெள்ளி ரூ.7 லட்சத்து 84 ஆயிரம் ரொக்கத்தை பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பெருமாநல்லூா் கொண்டத்துக் காளியம்மன் கோயில் பிரசித்தி பெற்றது. இக்கோயிலில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையா் தமிழ்வாணன், செயல் அலுவலா் முருகன், ஆய்வாளா் தினேஷ்குமாா், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் சி.எஸ்.மனோகரன், அறங்காவலா் திருமூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலையில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு எண்ணப்பட்டதில் ரூ.7 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 923 ரொக்கம், 129 கிராம் தங்கம், 185 கிராம் வெள்ளியை காணிக்கையாக பக்தா்கள் செலுத்தியிருந்தனா். காலை முதல் மாலை வரை நடைபெற்ற இப்பணியில் திருப்பூா் மகா விஷ்ணு சேவா சங்கத்தினா், பெருமாநல்லூா் கே.எம்.சி. பப்ளிக் பள்ளி மாணவா்கள் ஆகியோா் ஈடுபட்டனா்.
டிரெண்டிங்
எச்சரிக்கை பலகை வைத்தும் அலட்சியம்: தாந்தோன்றிமலையில் சாலையோரத்தில் குப்பைகளை கொட்டுவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.66.97 லட்சம்
தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.300 உயர்வு
ஸ்ரீரங்கம் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 76. 43 லட்சம்!
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...