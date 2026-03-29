கருவலூா் மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா! கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்!

அவிநாசி அருகேயுள்ள கருவலூா் மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் சனிக்கிழமை தொடங்கியது.

கருவலூா் மாரியம்மன் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட  கொடி.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:48 pm

கருவலூா் மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா சிறப்பு பூஜைகளுடன் சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதையடுத்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை பூதவாகன காட்சி, 30-ஆம் தேதி ரிஷப வாகனத்தில் அம்மன் திருவீதி உலா, 31-ஆம் தேதி புஷ்ப விமான மலா் பல்லக்கு, இரவு 9 மணிக்கு அம்மன் அழைப்பு, 10 மணிக்கு அம்மன் திருக்கல்யாண உற்சவம், யானை வாகன காட்சி ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன.

இந்நிலையில், முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக, காலை 6 மணிக்கு மாரியம்மன் திருத்தேருக்கு எழுந்தருளல், மதியம் 2 மணிக்கு தோ் வடம் பிடித்தல், தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. 2-ஆம் தேதி மீண்டும் தேரோட்டம், 3ஆம் தேதி தோ் நிலை சேருதல் நடைபெறவுள்ளது.

ஏப்ரல் 4-ஆம் தேதி பரிவேட்டை, குதிரை வாகனக் காட்சி, தெப்போற்சவம், காமதேனு வாகனத்தில் அம்மன் திருவீதி உலா ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன. 5-ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு மகா தரிசனம், பிற்பகல் 3 மணிக்கு அம்பாள் சப்பரத்தில் புறப்பாடு, இரவு மஞ்சள் நீராடுதல், கொடி இறக்கம் ஆகியவை நடைபெறவுள்ளன.

ஏப்ரல் 8 -ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு அம்மனுக்கு பாலபிஷேகம், மறு பூஜையுடன் விழா நிறைவடைகிறது.

