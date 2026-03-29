கிராவல் மண் கடத்தல்: லாரி பறிமுதல்
வெள்ளக்கோவில் அருகே கிராவல் மண் கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட லாரியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை உதவி இயக்குநா் உத்தரவின் பேரில், மாவட்ட உதவி புவியியல் துறை அதிகாரி டி.வெங்கடேசன் மற்றும் அதிகாரிகள் வெள்ளக்கோவில்-முத்தூா் சாலையில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது கல்லுக்குட்டைமேடு அருகே வந்த டாரஸ் லாரியைத் தடுத்து நிறுத்தியபோது, லாரியை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுநா் தப்பியோடி விட்டாா். அந்த லாரியில் 6 யூனிட் கிராவல் மண் இருந்தது. எவ்வித அனுமதி மற்றும் நடைச்சீட்டு இல்லாமல் கடத்தலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
புதுப்பையைச் சோ்ந்த சிவகுமாா் என்பவா் லாரியின் உரிமையாளா் எனவும், வெள்ளக்கோவில் கொங்கு நகா் சங்கா் ஓட்டுநா் எனவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. புகாரின் பேரில், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் வி.மனோஜ்குமாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
